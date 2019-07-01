اونلاين | KOOORA GOAL مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر يلا شوت حصري 7SRY ماتش مصر ON SPOTS المفتوحة

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مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر اليوم في بطولة امم افريقيا يلا شوت كوره على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا كورة اليوم الاثنين 1-7-2019، بجودة عالية كورة شوت في واحدة من مباريات المحطة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية المقامة على الأراضي المصرية لحظة بلحظة koora online يلا شوت.

موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر اليوم في بطولة أمم إفريقيا

موقع يلا شوت يلتقي منتخب ساحل العاج مع منتخب ناميبيا على ملعب الدفاع الجوي في مباراة منتظرة بالجولة الثالثة من دور المجموعات والتي تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والاردن وفلسطين ولييبا، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت قطر، الساعة السابعة مساء بتوقيت البحرين، الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر الخامسة مساء بتوقيت تونس، الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش، يلا شوت حصري نقل مباشر مباراة ساحل العاج وناميبيا يلا شوت بدون تقطيع.