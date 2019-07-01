اونلاين | اون لاين yalla shoot مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا رابط يلا شوت بث مباشر South Africa بطولة افريقيا can 2019

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مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم الاثنين رابط يلا شوت اون لاين، على ملعب السلام ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا وتحديدا الجولة الثالثة والأخيرة والتي تقام فاعلياتها على الأراضي المصرية حاليا وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم، بث مباشر مباريات اليوم المغرب وجنوب افريقيا على الهواء مباشرة بجودة عالية مباريات اليوم بث مباشر نقل حي ومباشر اليوم يلا شوت لايف.
حسابات مباراة المغرب وجنوب افريقيا
وصعد المغرب إلى دور الستة عشر بعد الفوز في المباراتين الماضيتين، على ناميبيا بهدف وبنفس النتيجة على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية حيث تنطلق مباراة المغرب وجنوب افريقيا في السابعة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساء بتوقيت قطر ، الساعة السادسة مساء بتوقيت بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت البحرين رابط سريع كورة لايف بدون تقطيع، مباراة قوية بين المغرب وجنوب افريقيا يلاشوت مشاهدة مباراة المغرب يالاشوت مباراة غاية في الإثارة والمتعة بين الممغرب وجنوب افريقيا لحظة بلحظة يلا شوت جوال بطولة امم افريقيا 2019 يلا شوت حصري الثامنة مساء بتوقيت ابو ظبي يلا شوت بدون تقطيع الرابعة مساء بتوقيت جرينتش يلا شوت الجديد.
تشكيل جنوب افريقيا المتوقع:
حراسة المرمى: سيلفيان جبوهو
الدفاع: كوليبالي ونولو – سيرج كانون – إسماعيل تراوري – سيرج أورييه.
الوسط: سيري داي – كيسي – سيري – نيكولاس بيبي – جراديل
الهجوم: جوناثان كودجيا
تشكيل منتخب المغرب المتوقع:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار.
خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.
خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين امرابط، يوسف النصيري.
يلا شوت بلس مشاهدة مباراة المغرب اليوم
Yalla shoot يلا شوت حصرى مباراة المغرب وجنوب افريقيا، ستحاول جنوب افريقيا مباغتة المغرب وتحقيق الفوز الذي يضمن لها العبور إلى دور الستة عشر ، كورة شوت بث مباشر مباراة جنوب افريقيا والمغرب حيث تحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل في حين تأتي جنوب إفريقيا yallashoot يلا شوت ستورز في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب كوت ديفوار اهم مباريات اليوم جوال الذي يحتل المركز الثالث.