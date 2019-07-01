اونلاين | can 2019 رابط مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا KORA ONLINE TV بث مباشر Morocco جوول Nordin Amrabat شووت لايف

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مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا يلا شوت لايف اليوم الاثنين 1-7-2019 بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا YALLA SHOOT ، في تمام الساعة السادسةبتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا أونلاين بدون تقطيع، حيث يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب جنوب إفريقيا على ملعب "السلام".

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ضربة البداية لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا تنطلق في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأثنين 1-7-2019، على استاد "السلام"، حيث يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل رسميًا لدور الـ16، بينما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويسعي للتمسك بالأمل في الصعود لثمن نهائي البطولة القارية، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا كورة لايف اليوم