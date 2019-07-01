اونلاين | جووول live مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر BeIn Livehd7 رابط يلا شوت بلس تابع لايف مباراة كوت ديفوار اليوم

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رابط يلا شوت اونلاين اليوم مشاهدة كوت ديفوار وناميبيا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تشاهدونها حصرياً عبر قناة تايم سبورت التي تبث على الأرضي في تمام الساعة السادسة بث مباشر Côte d'Ivoire اليوم كورة ستار HD
موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا كورة ستار بث مباشر
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بالتشكيل الآتي :-
• حراسة المرمى: سيلفان جبوهو
• خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه
• خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل
• خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناتان كودجيا.
فيما سيكون تشكيل ناميبيا كالآتي :-
• حراسة المرمى: لوبوت كازابوا
• خط الدفاع: ريان هاناموب، ودينزيل هاوسيب، وريان نيامبي، ولاري هورايب.
• خط الوسط: مانفريد ستارك، و رونالد كيتجيجيري، وديون هوتو كافينجي، و بيتروس شيتيمبي
• خط الهجوم: بيتر شالوليلي، وينسون شيلونجو .
نقل مباراة المغرب وجنوب إفريقيا BEIN sPORT
وستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 beIN SPORTS HD 1 بالإضافة إلى قناة تايم سبورت على التردد الأرضي والتي تتيح للمتابعين مشاهدة المباريات بجودة عالية تصل إلى 1080 HD.
كورة أونلاين متابعة مباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا يلا شوت جوال بدون تقطيع حيث يسعى المنتخب الإيفواري إلى حسم تأهله بتحقيق الثلاثة نقاط بالفوز مساء اليوم على منتخب ناميبيا والتأهل بالبطولة الافريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو المقبل.