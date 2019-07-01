اونلاين | BEIN TIME يلا شوت المغرب مشاهدة مباراة Morocco بث مباشر Yalla shoots رابط المغرب ضد جنوب افريقيا بث مباشر Hakim Ziyech

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بث مباشر مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا مشاهدة رابط يلا شوت والتي تجمع المنتخبان اليوم الاثنين على ملعب إستاد السلام لحساب لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري بث مباشر المغرب وجنوب افريقيا من خلال رابط كورة لايف بدون تقطيع مجانا على BEIN SPORT

يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب اليوم

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى: ياسين بونو

• الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

• الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، مهدي بوربيعة.

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• الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.

فيما سيدخل المنتخب الجنوب أفريقي اللقاء بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى رونوين ويليامز

• خط الدفاع سفيسو هلانتى، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزى

• خط الوسط كاموهيلو موكوتجو ، دين فورمان، ليبوهانج مابوى، ثيمبا زوانى

• خط الهجوم بيرسي تاو.