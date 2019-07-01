اونلاين | لينك مباراة Morocco يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت الجديد (Hakim Ziyech) ماتش المغرب HD

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مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا بث مباشر يلا شوت ،اليوم الإثنين 1/7/2019 ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا لايف مباراة المغرب اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة كورة ستار لايف.

yalla shoot بث مباشر مباراة المغرب اليوم

وكان منتخب المغرب قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 نظرًا لتصدره ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين أما جنوب إفريقيا تحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار الوصيف، وكان منتخب المغرب قد فاز على ناميبيا 1-0 وساحل العاج 1-0، بينما منتخب جنوب أفريقيا خسر من ساحل العاج 1-0 وفاز على ناميبيا 1-0، شاهد الآن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا يلا شوت بث مباشر

موعد مباراة المغرب وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة لها :

تقام مباراة منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة

والسابعة بتوقيت مكة المكرمة

والثامنة بتوقيت دولة الإمارات

وتذاع مباراة المغرب وجنوب افريقيا على قناة تايم سبورت عبر شاشة التليفزيون المصري، أما فضائيًا فستعرض على قناة بي ان سبورت ماكس 1 و2.

مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا بث مباشر يلا شوت ،اليوم الإثنين 1/7/2019 ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، وكان منتخب المغرب قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 نظرًا لتصدره ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين أما جنوب إفريقيا تحل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار الوصيف، وكان منتخب المغرب قد فاز على ناميبيا 1-0 وساحل العاج 1-0، بينما منتخب جنوب أفريقيا خسر من ساحل العاج 1-0 وفاز على ناميبيا 1-0، شاهد الآن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا يلا شوت بث مباشر كورة اون لاين.

موعد مباراة المغرب وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة لها :

تقام مباراة منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة

والسابعة بتوقيت مكة المكرمة

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والثامنة بتوقيت دولة الإمارات

وتذاع مباراة المغرب وجنوب افريقيا على قناة تايم سبورت عبر شاشة التليفزيون المصري، أما فضائيًا فستعرض على قناة بي ان سبورت ماكس 1 و2.

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة لمباراة جنوب أفريقيا

ياسين بونو

أشرف حكيمي، المهدي بنعطية، غانم سايس، نبيل درار

حكيم زياش، كريم الأحمدي، يونس بلهندة، مبارك بوصوفة، نور الدين أمرابط

يوسف النصيري

تشكيلة منتخب جنوب أفريقيا المتوقعة لخوض مباراة المغرب

رونوين ويليامز

سفيسو هلانتي، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماساكنا مخيزي

كاموهيلو موكوتجو، دين فورمان، ليبوهانج مابوي، ثيمبا زواني

بيرسي تاو

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