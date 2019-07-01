اونلاين | gool رابط Côte d'Ivoire مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS

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كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر Kora Live لايف كوورة، يلا شوت مباراة منتخب كوت ديفوار، مع منافسه منتخب نامبيا يوم الاثنين 1 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خلال المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيف نسختها الحالية مصر على أراضي الفراعنة، كورة ستار KORA STAR، بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD، بين ماتش BEIN MATCH، يلا شوت حصري.

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ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار في مواجهة منتخب نامبيا بالجولة الثالثة من دور المجموعات :- سيلفان جبوهو، ونلو كوليبالي، ويلفريد كانون، إسماعيل تراوري، سيرجي أورييه، جيوفروي سيري داي، فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، ماكس آلان جاردل، نيكولاس بيبي، كودجيا.

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