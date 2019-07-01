اونلاين | رابط Côte d'Ivoire مشاهدة مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر Côte d'Ivoire vs Namibia يلا شوت beIN SPORTS HD المفتوحة

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نقدم لكم مشاهدينا الكرام رابط يلا شوت بث مباشر لمباراة كوت ديفوار ضد ناميبيا في المباراة التي ستجمع بين الطرفين مساء اليوم الإثنين الموافق 1/7/2019 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا، شاهد الآن مباراة كوت ديفوار بث مباشر كورة اونلاين Kora Online TV.

كول كورة موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا بث مباشر

سيلتقي منتخب كوت ديفوار مع منافسه ناميبيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات، حيثُ نوفر لكم مشاهدينا الكرام رابط بث مباشر الاسطورة LIVE7HD اليوم الاثنين في الجولة الثالثة.