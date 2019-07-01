اونلاين | يلا شوت 7SRY مشاهدة مباراة المغرب (Black Atlas) وجنوب إفريقيا بث مباشر Morocco VS South Africa رابط كورة لايف HD الان

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- موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم YALLA SHOOT:

تبدأ مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الدار البيضاء، والسادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، يلاشوت حصري رابط لقاء المغرب في بث حي ومباشر عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، تابع المباراة عبر موقعكم الخليج 365 الرياضي بدون أي تشويش.