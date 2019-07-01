اونلاين | يلا شوت 7SRY مشاهدة مباراة المغرب (Black Atlas) وجنوب إفريقيا بث مباشر Morocco VS South Africa رابط كورة لايف HD الان

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يلا شوت 7SRY مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم الاثنين، كورة لايف HD رابط ماتش المغرب ضد جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، يلا شووت الجديد متابعة مباراة المغرب (أسود الأطلسي) في بطولة CAN 2019 بث مباشر بدون تقطيع عبر يوتيوب شوت لايف، مباراة المغرب تشاهدونها مجانا عبر الخليج 365 الرياضي.
- موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم YALLA SHOOT:
تبدأ مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الدار البيضاء، والسادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، يلاشوت حصري رابط لقاء المغرب في بث حي ومباشر عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، تابع المباراة عبر موقعكم الخليج 365 الرياضي بدون أي تشويش.
- تشكيل منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا اليوم:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، وغانم سايس، ومهدي بنعطية، ونبيل درار.
خط الوسط: مبارك بوصوفة، وكريم الأحمدي، ويونس بلهندة.
خط الهجوم: حكيم زياش، ونور الدين أمرابط، يوسف النصيري.
- تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب اليوم:
حراسة المرمى: دارين كيت.
خط الدفاع: ثامسانكا مخيزي، سيفيسو هلانتي، ثولاني هلاتشوايا، بوهلي مخوانازي.
خط الوسط: هلومفو كيكانا، ثيمبا زواني، بونجاني زونجو، سيبوسيسو فيلاكازي.
خط الهجوم: بيرسي تاو، ليبو موثيبا.
- مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا والبث المباشر والقنوات الناقلة:
تشاهدون مباراة المغرب وجنوب افريقيا اليوم الاثنين 1-7-2019 في كاس امم افريقيا على قناة بي ان سبورتس الرياضية، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق المعلق المغربي جواتد بدة، بالإضافة إلى نقلها عبر التلفزيون الأرضي المغربي، وقناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر ترددها الأرضي على التلفزيون المصري.
- رابط YALLA SHOOT PLUS مشاهدة مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر
تابعوا معنا عبر الخليج 365 الرياضي مباراة المغرب وجنوب افريقيا بث مباشر، يلاشوت حصري مشاهدة مباراة أسود الاطلسي بقيادة خالد بوطيب نجم الزمالك المصري أمام منتخب الأولاد، وقد تأهل المعرب للدور الثاني بعد تحقيقه الفوز في الجولة الاولي والثالثة، كورة ستار رابط سريع مشاهدة مباراة المغرب بدون تقطيع LIVE7HD.