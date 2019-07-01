مالك ديربي كاونتي: تعيين لامبارد مدربًا لتشيلسي مسألة وقت

أكد ميل موريس مالك نادي ديربي كاونتي، أن تعيين فرانك لامبارد مدربًا لتشيلسي بات مسألة وقت، لافتًا إلى أن تأخر الإعلان بسبب العطلة نجم تشيلسي الأسبق.

واعتبر مالك نادي ديربي أن فرانك لامبارد على وشك أن يصبح مدرب تشيلسي، بعد رحيل ماوريسيو ساري إلى يوفنتوس الإيطالي.

موريس، وافق منذ أيام قليلة على فتح تشيلسي باب المفاوضات مع لامبارد لتعيينه مدربًا للبلوز، وخلال تصريحات لـ talkSPORT نقلتها ديلي ميل قال مويس: "فرانك وأنا ناقشت مع لامبارد أمر رحيله، فرانك وتشيلسي بحاجة إلى الوقت الآن للانتهاء من الصفقة".

وعن تحركات كاونتي لتعيين مدرب جديد أجاب موريس: "نحن حريصون على التعاقد مع مدرب جيد في الوقت المناسب".