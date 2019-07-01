شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلطان: بدء استقبال طلبات المشاركين في «رالي عسير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، أن التحضيرات الخاصة برالي عسير 2019 الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية جارية على قدم وساق، لافتاً أن الاتحاد بدأ فعلياً باستقبال طلبات المشاركين في الرالي بفئاته الأربع T1،T2،T3، T4.

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وأوضح أن اللجان الفنية حددت بالفعل كافة المواقع الخاصة بالسباق، كموقع الانطلاق والمراحل والمسارات التي تتميز بتنوع التضاريس ومواقع الفعاليات المصاحبة، مبيناً أن الرالي سيعزز الحركة السياحية في المنطقة كون عسير الوجهة السياحية الأولى لأبناء المملكة والخليج خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن رياضة السيارات والدراجات النارية تحظى بدعم من قِبل الهيئة العامة للرياضة أسوة بباقي الرياضات، مثمناً لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال متابعته الدائمة لكافة التحضيرات الخاصة بالرالي، وتذليل الصعاب في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني وإظهاره بالشكل الذي يليق بطموحات أبناء الوطن، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشهد الرالي متابعة إعلامية وإقبالاً جماهيرياً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، لتزامنه مع الموسم السياحي في منطقة عسير.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في ختام تصريحه: «تحظى بطولة السعودية للراليات الصحراوية باهتمام خاص من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، ما يعزز مكانة المملكة على خارطة الراليات العالمية، ونعمل بجد وثبات لإنجاح هذا الحدث المهم ليكون إضافة لنجاحات المملكة في إقامة وتنظيم الفعاليات الرياضية المهمة، داعياً مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى المزيد من التفاعل والمشاركة، حيث يعتبر المحرك والمحفز الرئيسي للأنشطة والفعاليات والوطنية، كما أنه يساعد على تشجيع المواهب الوطنية لممارسة هذه الرياضة ضمن الأنظمة والقوانين المتعارف عليها دولياً».