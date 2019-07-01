شكرا لقرائتكم خبر عن راشفورد يمدد عقده مع مانشستر يونايتد لـ4 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانشستر)

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الاثنين) أن مهاجمه ماركوس راشفورد وقع على عقد جديد يمتد لـ4 سنوات مع وجود خيار بتمديد العقد لعام إضافي.

ولم يتم كشف التفاصيل المالية للتعاقد لكن تقارير إعلامية بريطانية ذكرت أن العقد الجديد قد يمنح راشفورد نحو 250 ألف جنيه إسترليني (316.550 دولارا) في الأسبوع مع تخطيط المدرب أولي جونار سولشار لتعزيز هجومه استنادا إلى خريجي أكاديمية الفريق.

وقال راشفورد (21 عاما) لموقع النادي على الإنترنت «مانشستر يونايتد هو كل شيء في حياتي منذ حضوري إلى هنا وأنا في سن السابعة. هذا النادي شكل وجداني لاعباً أو إنساناً، لذا فإن كل فرصة تسنح لي لارتداء قميص الفريق تمثل مزية. أريد أن أشكر أولي وطاقمه التدريبي على كل شيء قاموا به من أجلي. إنهم مجموعة مثالية من المدربين يجب أن أتعلم منها في ظل مواصلتي للتطور وسعي لبلوغ المرحلة التالية في مسيرتي».

وراشفورد لاعب منتخب إنجلترا كان المهاجم الصريح المفضل لدى سولشار الموسم الماضي بشكل يفوق روميلو لوكاكو وأنهى الموسم برصيد 13 هدفا في 47 مباراة عبر كافة المسابقات.