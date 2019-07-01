تعرف على جهاز الاتحاد السكندرى الجديد...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى أعتماد تشكيل الجهاز الفنى و الإدارى للفريق الأول لكرة القدم و المقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 و جاء تشكيل الجهازعلى النحو التالى : - - الكابتن / طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم - اللواء / عبد الجليل إمام - مدير الكرة - الكابتن / منير عقيلة – مدرب عام - الكابتن / محمد إبراهيم – مدرب عام - د./ أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال - الكابتن / هانى أحمد – مدرب - الكابتن / مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى Advertisements - الكابتن / إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين - الكابتن / سمير محجوب – مدير إدارى - الكابتن / أحمد متولى – إدارى - د / عمرو الأشلم – طبيب - د / محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل - إسلام السيد - مدلك - محمد حسن - مدلك و من المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً لمدة ثلاث أسابيع أعتباراً من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس القادم ، أستعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد و أستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى و المقرر إقامتها يوم 5/9/2019 و كذلك المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال>

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