شكرا لقرائتكم الاتحاد يقرر التعاقد مع شركة كبرى لتحليل أداء اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الإتحاد السكندري التعاقد مع شركة كبرى لتحليل أداء اللاعبين بداية من الموسم المقبل، ويتجمع الإتحاد السكندري يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً لمدة ثلاث أسابيع أعتباراً من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس القادم ، أستعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد و أستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى و المقرر إقامتها يوم 5/9/2019 و كذلك المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان مجلس إدارة الإتحاد قد اعتمد تشكيل الجهاز الفني و الإدارى للفريق الأول و المقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 و جاء تشكيل الجهازعلى النحو التالى : -

- طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم

- عبد الجليل إمام - مدير الكرة

- منير عقيلة – مدرب عام

- محمد إبراهيم – مدرب عام

- د./ أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال

-هانى أحمد – مدرب

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- مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى

- إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين

- سمير محجوب – مدير إدارى

- أحمد متولى – إدارى

- د / عمرو الأشلم – طبيب

- د / محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل

- إسلام السيد - مدلك

- محمد حسن - مدلك