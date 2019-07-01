شكرا لقرائتكم الاتفاق يمدد عقد علي الخيبري موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة الاتفاق يوم الاثنين، عقد المدافع علي الخيبري عامين إضافيين ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2021.
ولعب الخيبري (29 عاماً) مع الاتفاق 7 مباريات مع الاتفاق الموسم الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واحدة منها دخل فيها كبديل بتعادل فريقه مع الشباب 1-1 في مباراة الدور الثاني.
وبدأ الخيبري مشواره مع العروبة وكان قائداً للفريق في موسمه الأول بدوري المحترفين السعودي موسم 2013-2014، وانتقل بعدها إلى النصر لكنه لم يلعب معه أي مباراة في الدوري، قبل أن يرحل إلى نجران ومنها للاتفاق صيف 2017.
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