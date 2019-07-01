شكرا لقرائتكم راشفورد يجدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد المهاجم الدولي ماركوس راشفورد عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 كما أعلن النادي الإنجليزي الشمالي يوم الاثنين، ليغلق الباب أمام الأندية الأخرى التي كانت ترغب في التعاقد مع راشفورد.

ويعتبر راشفورد (21 عاما) ابن النادي حيث حصل على تكوينه فيه كما خاض 32 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده.

وأشاد به مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير بقوله :يعتبر ماركوس أحد أبرز اللاعبين الإنجليز الموهوبين في جيله. لديه مستقبل رائع أمامه في صفوف هذا النادي وأنا سعيد لكونه وقع على عقد جديد.

وقال راشفورد :هذا النادي جعلني ما أنا عليه الآن كلاعب وكشخص وبالتالي أشعر بالامتياز في كل مرة أدافع فيها عن ألوانه.

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وتابع :مانشستر يونايتد كان كل شيء في حياتي منذ أن وصلت إلى هنا في السابعة من عمري، وسأبذل قصارى جهدي لكي أساعد هذا النادي إلى العودة إلى حيث يجب أن يكون وتحقيق النجاحات التي يستحقها أنصارنا.

وخاض راشفورد 170 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد حتى الآن منذ مباراته الرسمية الأولى في فبراير عام 2016 وسجل 45 هدفا وكان صاحب 21 تمريرة حاسمة.

وذكرت تقارير صحافية بأن راشفورد سيتقاضى بموجب العقد الجديد راتبا أسبوعيا قدره 300 ألف جنيه استرليني (330 مليون يورو).

وعاود مانشستر يونايتد تدريباته يوم الاثنين استعداد للموسم الجديد علما بأنه ضم إلى صفوفه لاعبين شابين هما الجناح الويلزي جيمس دانيال والظهير الأيمن آرون وان بيساكا.