شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم عبد الله السعيد مع الفراعنة فى الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، مشوار عبد الله السعيد مع الفراعنة فى الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى التى تضم منتخبات الكونغو وزيمبابوى وأوغندا، برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى المباريات الثلاثة، والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأفريقية.

ووفقًا لصفحة الجبلاية فإن عبد الله السعيد شارك فى المباريات الثلاثة، ولعب 227 دقيقة، حاول إحراز هدف مرة واحدة، وفقد الكرة 4 مرات.

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ووصل إجمالى التمريرات التى قام بها السعيد 136 تمريرة، نجح فى 105 منها، بنسبة 77%

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.