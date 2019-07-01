شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب لتايم سبورت: نحاول تجهيز كوكا لدور الـ16 فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى، عن الإصابة التى تعرض لها أحمد حسن لاعب المنتخب خلال مباراة الفراعنة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.

وتغلب المنتخب الوطنى على أوغندا بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى، ليتصدر المنتخب البطولة برصيد 9 نقاط.

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وأكد محمد أبو العلا، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة فى الكاحل تحتاج إلى الراحة 7 أيام، ولم يتم الاشتباه عن إصابته بوتر إكيليس نهائيا.

وأضاف طبيب المنتخب، أنه جارى تجهيز اللاعب لمنافسات دور الـ 16، حال تماثله للشفاء قبل منافسات الدور التالى من البطولة، "نحاول أن يكون جاهزا".

ويتصدر المنتخب الوطنى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباريات الدور الأول أمام كل من زيمبابوى بهدف ، و الكونغو الديمقراطية بهدفين ، و أوغندا بنفس النتيجة أيضا