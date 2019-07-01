شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد السكندرى يعتمد تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اعتماد تشكيل الجهاز الفنى والإدارى للفريق الأول لكرة القدم والمقدم من طلعت يوسف الذى تولى الإدارة الفنية للفريق الموسم الجديد 2019-2020 وجاء تشكيل الجهازعلى النحو التالى: - طلعت يوسف - رئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم - عبد الجليل إمام - مدير الكرة - منير عقيلة – مدرب عام -محمد إبراهيم – مدرب عام - أحمد عبد اللطيف – مخطط أحمال - هانى أحمد – مدرب - مجدى بهلول – مدرب حراس مرمى Advertisements - إيهاب جابر – مدير شئون اللاعبين - سمير محجوب – مدير إدارى - أحمد متولى – إدارى - عمرو الأشلم – طبيب - محمد عبد الفتاح – أخصائى تأهيل - إسلام السيد - مدلك - محمد حسن - مدلك ومن المقرر أن يكون التجمع الأول لفريق الكرة يوم 13يوليو الجارى حيث يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا لمدة ثلاث أسابيع أعتبارًا من يوم 20 يوليو و حتى يوم 10 أغسطس المقبل، استعدادًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد واستئناف مباريات كأس مصر وخوض مباراة الدور قبل النهائى والمقرر إقامتها يوم 5/9/2019 وكذلك المشاركة فى البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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