شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم محمود تريزيجيه "مفاجأة الفراعنة" بعد انتهاء الدور الأول فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، أرقام محمود حسن "تريزيجيه" نجم الفراعنة المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية. وجاءت الأرقام كالتالي: شارك في: 3 مباريات معدل دقائق اللعب: 253 دقيقة المحاولات: 6 إجمالي التمريرات: 80 تمريرة Advertisements التمريرات الصحيحة: 64 دقة التمرير: 80 % محاولات على المرمى: 3 فقد الكرة: 9 سجل: هدف وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006. وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

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