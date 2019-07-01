شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رد رمضان صبحى على عرض الأبيض: لن ألعب للزمالك ولو بمليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى، للحصول على خدمات رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، أملاً فى الظفر بخدمات الجناح الدولى، قبل وصول وفد من الأهلى لإنجلترا لإنهاء ملف تجديد استعارة اللاعب.

وعلق رمضان صبحى علن عرض الزمالك، بعد أن نما لعمله أن الإدارة البيضاء تواصلت مع هيدرسفيلد من أجل معرفة شروطهم للاستغناء عن رمضان صبحى قائلاً: "لو هاخد مليار جنيه مش هلعب للزمالك"

ويعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، وفشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

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