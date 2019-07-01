شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف شروط إنبى للاستغناء عن مدافعه للأهلي.. ملايين و3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط النادى الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الدفاع الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، فى ظل وجود نقص كبير بهذا المركز داخل القائمة الحمراء، مقارنة بباقى المراكز.

ودخل النادى الأهلي فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع، على رأسهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، لكن إدارة القلعة الحمراء بدأت رسمياً السعى أيضاً لضم أسامة جلال مدافع فريق إنبى العائد من فترة إعارة ضمن صفوف فريق مصر المقاصة، والذى يعد واحداً من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى، وقدم أداءً جيداً مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك قائد فريق الشباب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.

وعلم "سوبر كورة" شروط إنبى التى حددها للاستغناء عن مدافعه للنادي الأهلي والتى كانت بمثابة صدمة كبرى بعد تحديد مبلغ مالى ضخم بخلاف الحصول على خدمات 3 لاعبين من القلعة الحمراء لإتمام الصفقة.

لمعرفة شروط إنبى لانتقال مدافعه لصفوف الأهلي والقيمة المطلوبة وأسماء الثلاثى المرشح للانتقال للنادي البترولى، اضغط هنا..