شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يوضح سبب ظهور أحمد حجازى بدون واقى الأنف أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر سبب ظهور أحمد حجازى مدافع الفراعنة بدون واقى الأنف أمام أوغندا أمس، فى الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2019.

وأوضح مسئولو المنتخب أن أحمد حجازى يرفض ارتداء الواقى بعد تحسن حالة الأنف، وأصر على عدم ارتداء الواقى قبيل المباراة، رغم تحذيرات طبيب المنتخب من تعرضه لأى التحامات قوية قد تجدد الإصابة.

وتابع مسئولو المنتخب أن حجازى أصرّ على عدم ارتداء الواقى، وهو ما حدث فى المباراة التى انتهت بفوز مصر 2-0.

حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال اي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل فى ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تأهل الفريق بـ٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.