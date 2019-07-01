شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل تريزيجيه بتأهل مصر لدور الـ 16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف قاسم باشا التركى، بفوز مصر على أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر، والصعود لدور الـ 16 .

ونشر تريزيجيه صورة عبر صفحته على تويتر من مباراة الأمس وهو يحيى الجماهير خلال مباراة أوغندا والتى فاز فيها الفراعنة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى.

نال تريزيجيه لقب أفضل لاعب فى منتخب مصر بعد نهاية الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية، وفقا لموقع هوسكورد العالمى الخاص بالإحصائيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ، محققا العلامة الكاملة بالفوز فى المباريات الثلاثة التى خاضها فى دور المجموعات .

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى ، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957