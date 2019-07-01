النائبة فايزة محمود تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 فى تنس الطاولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت فايزة محمود، لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، خلال مشاركتها فى البطولة الأفريقية التى تقام بمصر وتستضيفها صالة النادى الأوليمبى بالإسكندرية . ونشرت اللاعبة، عبر صفحتها على فيس بوك، "الحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020". ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا. وكانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالة نفس النادى أيضا، وشارك فى البطولة أكثر من 21 دولة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصر المستضيفة. Advertisements وتغلبت فايزة محمود على إعاقتها بتحقيق الكثير من البطولات خلال مسيرتها مع المنتخب، وحصلت على ميدالتين فضيتين فى البطولة الأفريقية بأبوجا 2003، كما حصلت على جائزة أحسن لاعبة عن قارة أفريقيا 3 مرات، وهى الوحيدة المصرية التى حصلت على تلك الجائزة، وشاركت بدورة الألعاب البارالمبية "بكين 2008" ودخلت المربع الذهبى، فضلا عن ذهبيات بطولات الجمهورية على المستوى المحلى. فايزة محمود

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