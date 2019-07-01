شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا.. تايم سبورت تكشف مغادرة جنش معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى المنتخب، معسكر الفراعنة استعدادا للسفر إلى ألمانيا لتلقى العلاج بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا خلال تدريبات المنتخب.

ووفقا لمراسل قناة تايم سبورت، فإن جنش غادر المعسكر منذ دقائق على أن يطير غدا إلى ألمانيا للخضوع للعلاج بعد إصابته فى تدريبات المنتخب

ويحتاج جنش للعلاج فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر، وفقا للفحوصات الطبية التى خضع لها.

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كان جنش قد ارتدى قميصًا يحمل توقيع جميع لاعبى الفراعنة، خلال وجوده فى استاد القاهرة أمس، متكئًا على عكازين قبل مواجهة المنتخب وأوغندا التى جمعتهما مساء أمس بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل والتى أنتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين لأحمد المحمدى ومحمد صلاح.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.