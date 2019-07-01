شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن مباراة كوت ديفوار وناميبيا فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب كوت ديفوار لمرافقة المغرب إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الامم الافريقية المقامة حالياً في مصر عندما يواجه ناميبيا فى السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

واستهل منتخب كوت ديفوار مشواره في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية بالفوز على جنوب افريقيا بهدف دون مقابل قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام المغرب، فيما تذوق منتخب ناميبيا مرارة الهزيمة أمام المغرب وجنوب افريقيا بنتيجة واحدة هى 1 – 0.

وفى المقابل، يحلم منتخب ناميبيا بتحقيق انتصاره الأول فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، فى الوقت الذى يسجل فيه ظهوره الثالث بالمسابقة القارية، بعدما سبق وشارك فى نسختى 1998 فى بوركينا فاسو و2008 التى أقيمت فى غانا.

لم يحقق منتخب ناميبيا نتائج تذكر فى مشاركتيه السابقتين، حيث فشل فى تحقيق الفوز على مدار 6 مباريات خاضها في البطولة، ليودع النسختين من الدور الأول، قبل أن يتذوق مرارة الهزيمة فى مباراتيه الماضيتين بالنسخة الحالية.

الخليج 365 يرصد 7 معلومات عن المباراة المرتقبة

ـ قناة تايم سبورت تنقل مباراة المغرب وجنوب أفريقيا

Advertisements

ـ المباراة تقام على استاد الدفاع الجوى

ـ يقع المنتخبان فى المجموعة الرابعة التى تضم أيضاً منتخبى المغرب وجنوب أفريقيا

ـ يتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط

ـ يحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثانى برصيد 3 نقاط

ـ يحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط

ـ 284.780 مليون يورو هو حجم القيمة التسويقية لمنتخب كوت ديفوار.