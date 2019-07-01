شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: البطولة الحالية ستشكل حدثًا تاريخيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، إن البطولة الحالية ستشكل حدثا تاريخيا يضاهي البطولات العالمية.

وقال فضل في مؤتمر صحفي مشترك مع النيجيري سامسون أدمو مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عقد اليوم الإثنين في استاد القاهرة الدولي: «عندما قررنا استضافة البطولة كانت لدينا مجموعة من الأفكار، عملنا كثيرا من أجل تهيئة البنى التحتية، واجهنا الكثير من التحديات وكنا نبحث عن أفضل صورة ممكنة».

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وأضاف: «من بين هذه التحديات توفير أكثر من 24 ملعب تدريب للمنتخبات المشاركة إلى جانب ملاعب المنافسة. نستهدف تنظيم بطولة بمستوى عالمي وبشكل مشرف جدا».

وتابع: «نعمل باحترافية كبيرة، ونعمل على تدارك النقائص الموجودة وتوفير كل التسهيلات للمشجعين والإعلامين، أعدكم أن دورة مصر ستكون حدثا تاريخيا».

وأشار إلى المساهمة الكبيرة من جانب الدولة المصرية في إنجاح البطولة، لافتا إلى المرونة الكبيرة التي تعتمدها الحكومة في منح التأشيرات للمشجعين الأفارقة على اختلاف جنسياتهم.