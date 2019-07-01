جوارديولا: أجواء آنفليد هي الأفضل في العالم.. إنه يجعل الخصوم "صغار"

اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأنه لا يوجد ملعب أفضل من آنفليد، مشيرًا إلى أنه يجعل الخصوم "صغار".

وخلال مقابلة صحفية مع Catalan ARA نقلتها صحيفة ليفربول إيكو قال جوارديولا: "أجواء آنفليد غير مسبوقة في كرة القدم العالمية، إنه يجعل الخصوم يشعرون بصغرهم".

وتحدث بيب عما حدث لبرشلونة في هذا الملعب خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقال: "اعتقدت أن يسجلوا هدفًا في أنفيلد ، وأنا متأكد من أن اللاعبين يعرفون أنفيلد هو أنفيلد".

وأضاف: "الشعار (هذا هو أنفيلد) لا يدور حول التسويق، هناك شيء ما لن تجده في أي استاد آخر في العالم".

Advertisements

وتابع: "إنهم يسجلون هدفًا وخلال الدقائق الخمس التالية ستشعر أنك ستتلقى أربع أهداف أخرى، تشعر أنك صغير".

مانشستر سيتي سيواجه ليفربول في اغسطس المقبل على ملعب ويمبلي قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2019/2020 في بطولة كأس الدرع الخيرية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق الرباعية المحلية الموسم الماضي (كأس الدرع الخيرية- كأس الرابطة الإنجليزية- الدوري الإنجليزي- كأس الاتحاد)، بينما تُوج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.