لاعب نيجيريا: لم نصدق الهزيمة أمام مدغشقر

أبدى صامويل كالو، لاعب منتخب نيجيريا، دهشته من الهزيمة أمام مدغشقر (2-0)، أمس الأحد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال كالو، في تصريحات صحفية: "لم نصدق ما حدث لنا في مواجهة مدغشقر، حيث تعرضنا لهزيمة غير متوقعة، ووجودنا سوء توفيق كبير خلال المباراة".

وأضاف: "الهزيمة أمام مدغشقر اعتبرها دعوة لاستيقاظ منتخب نيجيريا، قبل خوض المواجهة المنتظرة في دور الـ16، حيث سنكون أكثر قوة وشراسة".

وتابع: "سنسعى لعلاج السلبيات، وبذل أقصى ما لدينا خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.. سعيد بالعودة من جديد للمشاركة مع منتخب نيجيريا في المباريات، بعد التعافي من المرض".

يذكر أن منتخب مدغشقر تصدر المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، بينما تواجدت نيجيريا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.