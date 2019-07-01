مانشستر يونايتد يجدد عقد مهاجمه راشفورد حتى عام 2023

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عقد مهاجمه ماركوس راشفورد اليوم الاثنين، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

وقال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاما، إنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل مساعدة النادي في تحقيق النجاح من جديد.

وقال راشفورد في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت "مانشستر يونايتد يمثل كل شيء في حياتي، منذ أن أتيت هنا وأنا في السابعة من عمري".

وأضاف "سأقدم كل ما لدي من أجل المساعدة في عودة هذا النادي إلى مكانته، وتحقيق النجاح الذي تستحقه جماهيرنا".

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ويتضمن العقد الجديد بندا يسمح لمانشستر يونايتد التمديد لعام آخر، وقد صرح أولي جونار سلولسكاير المدير الفني للفريق بأن راشفورد يشكل جزءا

أساسيا في خططه المستقبلية.

وأضاف سولسكاير "ماركوس واحد من أبرز المواهب الإنجليزية في جيله، إنه لاعب رائع يتمتع بالحماس والطاقة".

وتابع "رغم أنه لا يزال عمره 21 عاما، يتمتع ماركوس بخبرة هائلة. أمامه مستقبل رائع مع النادي وأنا سعيد بتجديد العقد معه".