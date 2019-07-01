أندية اليابان تستمر في استعادة لاعبيها من البوندسليجا

أعلن نادي توتشيجي إس سي، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الياباني كايتو مياكي، قادمًا من فورتونا دوسلدورف الألماني.
ولم يكشف الفريق الياباني المتواجد في الدرجة الثانية، عن تفاصيل تعاقده مع اللاعب مياكي (21 عاما) مكتفياً بالقول عبر الموقع الرسمي له، إن لاعبه الجديد قرر العودة إلى دياره بعد تجربة اللعب في ألمانيا بدأت منذ 2017.
ويعتبر فريق توتشيجي، ثالث فريق ياباني يستعيد لاعب ياباني من الدوري الألماني هذا الصيف.
وأعلن فريق جامبا أوساكا، في الأسبوع الماضي، تعاقده مع الجناح الأيسر تاكاشي أوسامي، من أوجسبورج، ونفس الأمر مع أوراوا ريدز الذي ضم تاكاهيرو سكيني قادمًا من إنجولشتات.
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