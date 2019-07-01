اتحاد الكرة يكلف سامي نعاش بتدريب المنتخب الأول خلال بطولة غرب آسيا

كلف الاتحاد العام لكرة القدم ،اليوم ،المدرب الوطني سامي نعاش مديراً فنياً للمنتخب استعداداً لمنافسات بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق خلال الفترة من 2 وحتى 14 أغسطس القادم .
ووفق وكالة "سبأ" تضمن القرار تشكيل الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي يضم الكابتن عبدالله فضيل - مشرفا فنيا عاما و محمد حيدان مديراً للمنتخب والكابتن أحمد علي قاسم مساعداً للمدرب والكابتن معاذ عبدالخالق مدرباً للحراس.
وقرر الاتحاد تكليف عبد الرقيب العديني إداريا للمنتخب والدكتور مصلح سلمان طبيبا للمنتخب، ووائل قيراط اخصائي العلاج الطبيعي و محمد الخميسي منسقا اعلاميا.
ووضعت قرعة البطولة منتخبنا ضمن المجموعة الأولى التي تضم العراق وفلسطين وسوريا ولبنان وتستضيفها مدينة كربلاء، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من السعودية والبحرين والكويت والأردن وتستضيفها أربيل.
وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد أقرت سابقا البحث عن جهاز فني أجنبي للمنتخب خلال التصفيات المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢م وكأس اسيا ٢٠٢٣م والتي تنطلق في الخامس عشر من سبتمبر القادم وتستمر عاما كاملا.
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