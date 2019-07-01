بيليغريني يقرر البقاء في روما

نقل وكيل أعمال اللاعب ​لورنزو بيليغريني​ عنه أنه يريد البقاء مع ​نادي روما​ الإيطالي على الرغم من رغبة عدّة أندية في الحصول على خدماته هذا الصيف.

وقال وكيل أعمال بيليغريني في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت:" كان هناك العديد من الأحاديث حول لورينزو، العديد من الفرق إتصلت و قدمت عروضها و كانت عروض مثيرة، من إيطاليا و من خارجها، لكن رغبة لورينزو واضحة تماما، رغبته هي روما، لايرغب في مغادرة روما، لورينزو كان سعيد بكلمات توتي عنه، هو يقول بأن كلمات توتي زادت من مسؤولياته تجاه هذا الفريق".