بيليغريني يقرر البقاء في روما

نقل وكيل أعمال اللاعب لورنزو بيليغريني عنه أنه يريد البقاء مع نادي روما الإيطالي على الرغم من رغبة عدّة أندية في الحصول على خدماته هذا الصيف.
وقال وكيل أعمال بيليغريني في تصريحات نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت:" كان هناك العديد من الأحاديث حول لورينزو، العديد من الفرق إتصلت و قدمت عروضها و كانت عروض مثيرة، من إيطاليا و من خارجها، لكن رغبة لورينزو واضحة تماما، رغبته هي روما، لايرغب في مغادرة روما، لورينزو كان سعيد بكلمات توتي عنه، هو يقول بأن كلمات توتي زادت من مسؤولياته تجاه هذا الفريق".
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