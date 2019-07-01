هاميلتون: كان سباق النمسا مثيرا

أعرب سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون عن شعوره بخيبة أمل لعدم مشاركته في المنافسة المحتدمة خلال سباق الجائزة الكبرى النمساوي، مشيرا إلى أن سباقًا ساحرًا هو ما كانت تفتقر إليه الفورمولا 1.
وقال هاميلتون: "أردتم سباق مثله على مر العصور وحصلتم عليه. وفي النهاية، أعتقد أن ما أظهره سباق النمسا هو أنه لا يمكنك النظر إلى سباق واحد فقط والاعتبار أن جميع السباقات مملة."
وأضاف: "ثم يحدث سباق مثل هذا وهو مثير، ثم السباق التالي ممل مرة أخرى. السباق هو السباق."
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