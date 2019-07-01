هاميلتون: كان سباق النمسا مثيرا

أعرب سائق فريق مرسيدس لويس ​هاميلتون​ عن شعوره بخيبة أمل لعدم مشاركته في المنافسة المحتدمة خلال سباق الجائزة الكبرى النمساوي، مشيرا إلى أن سباقًا ساحرًا هو ما كانت تفتقر إليه الفورمولا 1.

وقال هاميلتون: "أردتم سباق مثله على مر العصور وحصلتم عليه. وفي النهاية، أعتقد أن ما أظهره ​سباق النمسا​ هو أنه لا يمكنك النظر إلى سباق واحد فقط والاعتبار أن جميع السباقات مملة."

وأضاف: "ثم يحدث سباق مثل هذا وهو مثير، ثم السباق التالي ممل مرة أخرى. السباق هو السباق."