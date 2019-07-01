حتى في أيام عطلته.. كريستيانو رونالدو يواصل التدريب

يواصل نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تدريباته حتى في العطلات، والتي تجمع بين رحلات بالقوارب والعشاء في لشبونة، وتدريب السرعة تحت أعين أحد عدائي النخبة.

بعد قضاءه عدة أيام في اليونان، يقيم النجم البرتغالي حالياً في بلاده، حيث قام بنشر مقاطع له عن كيفية استعداده قبل العودة لمعسكر إعداد "السيدة العجوز" للموسم الجديد.

وتتركز تدريبات رونالدو خلال هذه الأيام على السرعة، وذلك وفقاً لما ظهر خلال مقطع فيديو قام بعرضه على حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام، وكان يتواجد فيه داخل مركز رياضي برتغالي.

وعلّق النجم البرتغالي على الفيديو قائلاً: "التدريب مع زميلي داخل مضمار الركض كان تجربة كبيرة"، في إشارة إلى "أستاذه" في المقطع المصور، العداء النيجيري السابق فرانسيس أوبيكويلو، الذي حصل على فضية سباق 100 متر في دورة الألعاب الأوليمبية في أثينا 2004.