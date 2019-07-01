برشلونة يضع شرطاً مهماً في عقد نيمار

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الإثنين، عن خطة نادي برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، حال عودته من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن برشلونة يرغب في الحصول على أفضل مستوى من البرازيلي نيمار، وتكوينه ثلاثي رهيب مع لويس سواريز وليونيل ميسي حينما يعود لصفوف البارسا، لذلك النادي سوف يضع شرطاً في عقده يعتمد على مستواه مع الفريق.

وتابعت الصحيفة: "برشلونة يريد أفضل مستوى من نيمار، ووجود حافز مالي في عقده مع النادي، وهو يعتمد على أدائه سوف يجعل البرازيلي يقدم أفضل ما لديه مع الفريق الكاتالوني.

وبحسب موندو، فإن برشلونة اتفق مع نيمار على عقد لمدة 5 أعوام، مقابل 24 مليون يورو سنوياً.

وكان نيمار رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ويحصل على 36 مليون يورو سنوياً.a