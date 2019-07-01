وأضاف في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة تونس في ثالث جولات دور المجموعات بأمم أفريقيا "اللقاء سيقام في ظل درجة حرارة كبيرة، وذلك يعطي للفريق أسبقية جيدة على منافسه التونسي".
وتابع "لا أريد التحدث عن درجة الحرارة، لأن الكثير من اللاعبين لا ينشطون في الدوري المحلي، وغالبيتهم يلعبون في الدوريات الأوروبية".
وأردف "حللنا مكامن الأخطاء في مباراتنا أمام مالي، لأنهم سجلوا 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء بصورة جميلة جدا، ثم المباراة ضد الفريق الأنجولي الذي كنا ندري مواضع قوته ونقاط ضعفه".
وشدد على أنه سعيد بالتواجد بأمم أفريقيا، وأن فريقه لديه رباطة الجيش المطلوبة لتحقيق الفوز والتاهل للدور الثاني.
من جانبه أكد مولاي خليل بسام، نجم موريتانيا، أن فوجئ بأداء المنتخب التونسي حتى الآن في البطولة، بالرغم من كونه كان مرشحا للفوز باللقب.
وأضاف "المباراة ستكون جيدة وصعبة على الفريقين".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب موريتانيا: الحرارة ستساعدنا أمام تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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