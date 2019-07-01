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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

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تلتقي ناميبيا مع كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا مع المغرب، وكينيا مع السنغال، وتنزانيا مع الجزائر، في كأس أمم أفريقيا 2019.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو (تموز):

كأس أمم أفريقيا 2019 

 20:00 ناميبيا × كوت ديفوار 

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 20:00 جنوب أفريقيا × المغرب 

 23:00 كينيا × السنغال 

 23:00 تنزانيا × الجزائر 

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