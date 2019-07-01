أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

تلتقي ناميبيا مع كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا مع المغرب، وكينيا مع السنغال، وتنزانيا مع الجزائر، في كأس أمم أفريقيا 2019.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو (تموز):
كأس أمم أفريقيا 2019
20:00 ناميبيا × كوت ديفوار
20:00 جنوب أفريقيا × المغرب
23:00 كينيا × السنغال
23:00 تنزانيا × الجزائر
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