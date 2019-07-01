تياغو سيلفا: البرازيل تدرك خطورة ميسي

لا يقدم ليونيل ميسي أفضل مستوياته في كأس كوبا أمريكا، لكن مدافع البرازيل تياغو سيلفا لا يرغب في أن يغفل عن قائد الأرجنتين ولو لدقيقة واحدة، خلال نصف نهائي المسابقة.

قال سيلفا في مؤتمر صحافي، قبل أول مواجهة بين العملاقين في كوبا أمريكا، منذ فوز البرازيل 3-0 في نهائي 2007: "ميسي أفضل لاعب في العالم، وهو قادر على العودة إلى الحياة".

وأضاف: "يجب أن ينصب تركيزنا بشكل خاص عليه عندما يستحوذ على الكرة، وعندما لا يستحوذ عليها، أحيانا يمشي في هدوء خلال المباراة لكنه يبحث باستمرار عن المساحة لشن هجمة مرتدة، إنه لمن الرائع أن يكون بوسعي مواجهته مجدداً، وسنحاول أن نفرض عليه الرقابة".