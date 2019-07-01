بسبب تشيلسي.. غياب لامبارد عن تدريبات ديربي كاونتي

وذكر ديربي كاونتي في بيان بموقعه على الإنترنت أنه قرر "إفساح المجال أمام حسم المفاوضات المتعلقة باحتمالية انتقاله لتدريب تشيلسي، في أقرب وقت ممكن".وأضاف النادي "في حالة توصل فرانك (لامبارد) إلى اتفاق مع تشيلسي لتولي تدريب فريقهم، سيكون علينا تكثيف الجهود لإيجاد مدرب بديل لفريقنا".
ويبحث تشيلسي عن مدير فني جديد يتولى مسؤولية الفريق إثر انتقال ماوريسيو ساري لتدريب يوفنتوس الإيطالي، ويعد لامبارد لاعب خط وسط تشيلسي السابق، المرشح الأبرز للمنصب.
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