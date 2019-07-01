رسمياً.. إنتر ميلان يضم غودين من "الأتلتي"

أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الإثنين، عن ضم مدافع أتلتيكو مدريد، دييغو غودين، في عقد يمتد لثلاث أعوام.

فاز غودين بلقب الدوري الأوروبي مرتين، إضافة لكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسبانية، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبية مع أتلتيكو، إضافة لبلوغه نهائي دوري ابطال أوروبا 2014 و2016، حيث خسر في المرتين أمام ريال مدريد.