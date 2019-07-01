طلعت يوسف يختار جهازه المعاون والطبي فى الاتحاد السكندري...

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جدة - عمرو شويل ناقش رئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى، اختيارات طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، التى تقدم بها لتكون ضمن الجهاز المعاون له.
وبحسب مصادر فى إدارة زعيم الثغر فقد استقر طلعت يوسف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد ويضم كلا من:
طلعت يوسف مدير فنى
عبد الحليل إمام مديرا للكرة
منير عقيلة مدرب عام
محمد إبراهيم مدرب عام
هانى أحمد مدرب مساعد
مجدى بهلول مدرب حراس مرمى
سمير محجوب إدارى
أحمد متولى إدارى
كما أن الجهاز الطبى سيبقى كما هو على أن يتم الاعلان الرسمى عن الجهاز خلال ساعات، فيما سيبدأ الجهاز عمله خلال 10 أيام
وأعد يوسف قائمة سرية بأسماء اللاعبين التى تم الاستقرار عليها لعرضها على مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، لبدء التفاوض معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم الفريق السكندرى خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز.
ويفرض يوسف حالة من السرية على الأسماء التى يرغب فى التعاقد معها، حتى لا تبالغ الأندية أصحاب هؤلاء اللاعبين فى الأسعار خلال فترة التفاوض فى الفترة المقبلة.
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