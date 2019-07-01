شكرا لقرائتكم السفارة المصرية تخصص مندوبا لمرافقة بعثة الزمالك فى قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأنت مى طه خليل سفيرة مصر فى قبرص على بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص. واتصلت السفيرة هاتفيا ببعثة الفريق، للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالوصول، وأكدت على تخصيص وتواجد مندوب من السفارة المصرية بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها فى قبرص. ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق فى قبرص لاستئناف الدورى الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالى. Advertisements ويلتقى فريق الكرة بنادى الزمالك نظيره فريق ايل ليماسول بطل كأس قبرص الموسم الحالى فى إطار أول مباراة ودية يخوض الأبيض فى 5 يوليو الجارى بمعسكر قبرص. وسيخوض الزمالك خلال معسكره بقبرص الذى يستمر لمدة 13 يوما 4 وديات استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى قبرص منذ ساعة تقريبا للدخول فى معسكر مغلق لمدة 13 يوماً استعداداً لاستئناف مباريات الدورى.

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