شكرا لقرائتكم رمضان صبحى عن عرض الأبيض: "لو هاخد مليار جنيه مش هلعب للزمالك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مع هيدرسيفلد الإنجليزى، للحصول على خدمات رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل، أملاً فى الظفر بخدمات الجناح الدولى، قبل وصول وفد من الأهلى لانجلترا لإنهاء ملف تجديد استعارة اللاعب.

وعلق رمضان صبحى علن عرض الزمالك، بعد أن نمى لعمله أن الإدارة البيضاء تواصلت مع هيدرسيفلد من أجل معرفة شروطهم للاستغناء عن رمضان صبحى قائلاً: "لو هاخد مليار جنيه مش هلعب للزمالك"

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ويعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، وفشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادى هادرسفيلد الإنجليزى.

ورفع مسئولو الأهلى القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحى إلى مليون جنيه إسترلينى بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض الذى رُفض من جانب إدارة هيدرسيفلد وكثف مسئولو الأحمر من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية، بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحى بشكل نهائى صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسيفلد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.