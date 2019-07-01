شكرا لقرائتكم بدء اختبارات الناشئين فى الإسماعيلى مواليد 2000 وحتى 2005 اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت صباح اليوم أول أيام اختبارات الناشئين فى النادى الإسماعيلى للفئات العمرية من مواليد 2000 وحتى مواليد 2005، وذلك بملاعب مركز شباب الشيخ زايد بداية من الساعة التاسعة صباحا.

وتوافد منذ الصباح الباكر اللاعبين المتقدمين للحصول على الإستمارة الخاصة بدخول الاختبار تحت إشراف لجنة تضم طارق زين مدير قطاع الناشئين وإسماعيل حفنى مدير قطاع البراعم والأكاديميات وكل من عادل أبوجريشة وبشير عبد الصمد والعسقلانى شعيب فضلا عن مدربى القطاع وهم سيد الحداد وغريب فتحى واسلام كاظم وأيمن كمال وعلى جمعة ومحمد حسيب وسيد توفيق ومحمد اليمانى وأدم محمد والثنائى محمد مجدى ومصطفى إسماعيل علاج طبيعى.

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وتستمر الاختبارات بشكل يومى حتى يوم 30 يوليو الجارى ، فيما تنطلق الاختبارات لقطاع البراعم والاكاديميات للفئات العمرية من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 بمركز شباب الإسماعيلية (النادى الإسماعيلى القديم) أيام الأحد والثلاثاء والخميس بداية من الساعة 3 عصرا.

وحث المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى ، المشرف العام على قطاع الكرة بالتنسيق مع طارق زين وإسماعيل حفنى على ضرورة استقبال الناشئين الجدد بطريقة حسنة والتعامل بشكل يليق باسم النادى الإسماعيلى وتخصيص مكان مناسب للاعبين ومكان انتظار لأولياء الأمور.

ويحاول الإسماعيلى انتقاء الاختبارات لأفضل العناصر والعمل على تطوير قدراتهم وامكانياتهم بما يتناسب مع طريقة لعب الدراويش ، حيث سيتم خضوع اللاعبين الناجحين لاختبارات تصفية للوقوف على المميزين وضمهم لصفوف الفريق حسب فئته العمرية.