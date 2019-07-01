شكرا لقرائتكم أحمد فتحى ينشر صورة تجمعه بطفلته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي على موقع انستجرام صورة عبر حسابه الشخصي جمعته بطفلته الجديدة فاطمة، والتي رزق بها في أبريل الماضي.

يذكر أن الأهلى يطير إلى إسبانيا الجمعة القادم لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى.‎

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وشهد مران الأهلى الذي أقيم اليوم الأثنين عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى 3 جلسات منفردة مع الثلاثى حسام عاشور قائد الفريق وعمرو السولية لاعب خط الوسط وحسين الشحات جناح الفريق للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة .

وجاءت جلسات عبد الحفيظ السريعة مع ثلاثى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبد الحفيظ على تحفيز الثلاثي، وذلك قبل أيام من معسكر الفريق الخارجى فى إسبانيا خلال الفترة من5 إلى يوليو الجاري.