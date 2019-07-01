شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلي مطار بافوس بدولة قبرص، للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، المقامة حاليا فى مصر.

وكان فة استقبال بعثة الزمالك فى قبرص، أحمد بسيوني القنصل المصرى بعدها توجهت البعثه إلى مدينة ليماسول حيث تقيم هناك لمدة ستة أيام.

ويستعد الزمالك خلال المعسكر المغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز حيث يخوض الفريق الأبيض، 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي.