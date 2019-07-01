شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لخطف رمضان صبحى من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار دخل نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى صانع ألعاب النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى الأهلي أن الزمالك يزاحم ناديه للظفر بخدمات رمضان صبحي معلقاً :"مسئول زملكاوي رفيع المستوى تواصل مع إدارة هيدرسفيلد لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي والإطلاع على مطالب النادي للاستغناء عنه وهو ما أكدته لنا إدارة هيدرسفيلد".

ويعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي، إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، و فشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزى.

ورفع مسئولو الأهلي القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحى إلى مليون جنيه إسترليني بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض الذي رُفض من جانب إدارة هيدرسفيلد وكثف مسئولو الأحمر من محاولاتهم لحسم الصفقة والإبقاء على اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، حيث يمتلك رمضان قدرات فنية عالية، بجانب امتلاكه دوافع الحماس والإصرار التى يحتاجها الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسفيلد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.