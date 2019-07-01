شكرا لقرائتكم 20 مليون جنيه و3 لاعبين إعارة شرط إنبى للتخلى عن لاعبه للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادى الأهلى للتعاقد مع مساك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الدفاع الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، فى ظل وجود نقص كبير بهذا المركز داخل القائمة الحمراء، وذلك مقارنة بباقى المراكز.

ودخل النادى الأهلى فى مفاوضات جادة لضم أكثر من مدافع على رأسهم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، لكن إدارة القلعة الحمراء بدأت رسميا فى السعى أيضاً لضم أسامة جلال مدافع فريق إنبى العائد من فترة إعارة ضمن صفوف فريق مصر المقاصة، والذى يعد واحدا من أفضل المدافعين فى مسابقة الدورى، وقدم أداء جيدا مع الفريق الفيومى هذا الموسم، كما يملك قائد فريق الشباب إمكانيات فنية وبدنية كبيرة.

وعلم "الخليج 365" أن إنبى اشترط الحصول على 20 مليون جنيه، بالإضافة استعارة ثلاثة لاعبين من الفريق الأحمر وهم هشام محمد وباسم على وواحد من الثنائى أحمد حمدى أو إسلام محارب.